Самолет ВВС США заметили близ Севастополя во время ракетного удара по штабу ЧФ

Самолет Военно-воздушных сил США, выполняющий патруль и разведку подводных лодок, был замечен вблизи Севастополя во время ракетного удара со стороны Вооруженных сил Украины по штабу Черноморского флота России. Эта информация стала известна из надежного источника - сервиса отслеживания авиаперелетов Flightradar.

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Согласно имеющимся данным, Boeing P-8A Poseidon, используя скрытый идентификатор, вылетел из военно-морской авиабазы НАТО в Сигонелле, расположенной на итальянском острове Сицилия. Самолет пролетел через Грецию и Болгарию, достигнув акватории Черного моря примерно в 12:00 по московскому времени. Затем он двигался вдоль прибрежной зоны Румынии, граничащей с Украиной, и затем направился к нейтральным водам, приближаясь к Крыму на расстояние около 300 километров. В момент атаки со стороны Киева на Севастополь, самолет продолжал маневрировать в указанном районе и только через полчаса начал двигаться обратно.

Также стоит отметить, что несколько часов до этого события вблизи полуострова находился беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk с идентификатором FORTE11. Он также вылетел из Италии и провел восемь часов разведки и сбора данных вблизи Крыма и Кубани с 02:00 до 10:30. Однако за три часа до ракетного удара данный аппарат покинул регион.

Ветеран военной службы и эксперт в области обороны, полковник Виктор Литовкин, выразил мнение, что разведывательные самолеты США имеют потенциал выявлять потенциальные цели для ракетных ударов ВСУ, при этом избегая нарушения воздушного пространства России. Его слова подчеркивают, что главная цель таких самолетов - сбор разведывательных данных, выявление военных объектов для возможных атак и разработки оптимальных маршрутов для ракет.





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