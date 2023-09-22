Венгрия заблокировала заявление ЕС с осуждением Азербайджана

Венгрия блокирует заявление Европейского союза (ЕС), в котором осуждается Азербайджан за военные операции в Нагорном Карабахе, по данным журналиста «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» Рикарда Йозвяка, который признан иноагентом в России. Эту информацию он раскрыл в своем профиле на X (бывший Твиттер).

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Йозвяк утверждает, что он получил эту информацию от трех источников, близких к ЕС и хорошо осведомленных о ситуации.

Исходно планировалось, что заявление ЕС, выражающее осуждение действий Баку, будет совместным документом, подписанным всеми 27 странами ЕС. Но из-за блокировки заявления Венгрией, главе внешнеполитической службы ЕС, Жозепу Боррелю пришлось выступить с заявлением от своего имени.

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Ранее более 60 депутатов Европейского парламента обратились к Боррелю с запросом о введении санкций против Азербайджана за нарушение перемирия в Нагорном Карабахе. Кроме того, они выразили интерес к мерам, которые Боррель собирается предпринять в ответ на нарушение прекращения огня. Депутаты обосновывают свои действия стремлением предотвратить начало нового конфликта.