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NataVd
CBC: Канада утилизирует десятки бронемашин вопреки призывам передать Украине
Канада утилизирует военную технику вопреки желаниям Украины

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Канада принимает решение о демонтаже своего арсенала старых бронемашин M113, несмотря на призывы некоторых частных компаний передать их в Украину. Это решение было объявлено канадским телеканалом CBC, и оно стало предметом обсуждения в контексте актуальных геополитических событий.

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Из общего числа 140 единиц гусеничной легкой бронетехники, 67 находятся в стадии окончательной утилизации или используются как источник запасных компонентов для поддержания в рабочем состоянии 73 оставшихся машин. Эти данные были предоставлены Министерством национальной обороны Канады. Важно отметить, что бронемашины изначально находились в плохом состоянии и не соответствовали специфическим потребностям Украины.

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Ранее было объявлено о грядущем визите Президента Украины Володимира Зеленского в Канаду. Этот визит запланирован на 21 сентября, и в рамках него Зеленский выступит с речью перед парламентом Канады 22 сентября. Следует отметить, что данное событие станет первым визитом Зеленского в Канаду с момента начала российской специальной военной операции на Украине, что придает ему особую важность и актуальность.

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