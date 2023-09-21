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NataVd
Посол РФ Келин: риторика Британии меняется из-за провала контрнаступления ВСУ
Российский посол заявил об изменении риторики Британии по Украине

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В свете неудачного контрнаступления Вооруженных сил Украины, британская риторика по отношению к конфликту на Украине, как указал Андрей Келин, посол России в Великобритании в интервью телеканалу "Россия 24", претерпевает значительные изменения.

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Келин отметил, что наблюдается не только изменение в высказываниях, но и подготовка к долгосрочному сопротивлению со стороны британских властей.

Тем не менее, посол выразил сомнения относительно ресурсов, которые Украина может выделить для продолжения этого конфликта.

Кроме того, Келин подчеркнул, что, несмотря на воинственные заявления со стороны Лондона по отношению к Украине, некоторые члены правительства уже начали обсуждать возможность политического урегулирования кризиса, вместо военного разрешения. Однако такие обсуждения пока остаются закрытыми для широкой публики.

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Предыдущее заявление главы МИД Великобритании, Джеймса Клеверли, о том, что чрезмерное внимание к Украине может навредить отношениям "Большой семерки" с государствами Глобального Юга, также подчеркнуло необходимость пересмотра акцентов в международной политике.

#новости
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