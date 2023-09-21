США объявят о выделении нового пакета военной помощи Украине

В четверг, 21 сентября, Соединенные Штаты собираются анонсировать новый значительный пакет военной помощи Украине. Эти сведения были предоставлены источником из американской администрации, близким к этой ситуации, как сообщает информационное агентство Sky News.

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На текущий момент нет конкретных данных о содержании и оценке стоимости этого пакета, однако подчеркивается его существенное значение.

Стремление анонсировать дополнительные меры поддержки для Украины приурочено к предстоящей встрече президента Украины, Владимира Зеленского, с американским лидером в Вашингтоне.

Важно отметить, что Соединенные Штаты давно являются крупнейшим поставщиком военной помощи Украине. По оценкам Пентагона, общий объем такой поддержки, предоставленной во время президентства Джо Байдена, составил более 44,4 миллиарда долларов.

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Встреча между Зеленским и Байденом в Вашингтоне, запланированная на 21 сентября, приобретает дополнительное значение в ожидании более подробных разъяснений по этому вопросу.