Посольство России потребовало от Еревана восстановить нормальную работу

Посольство России в Армении выразило требование к правительству Армении восстановить нормальное функционирование дипломатической миссии. Это обращение стало известно после того, как протестующие в Ереване заблокировали посольство России вечером 19 сентября, что привело к нарушению работы посольства.

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В ответ на требование России, дипломаты направили соответствующую ноту в Министерство Иностранных Дел Армении. Текущая ситуация поднимает вопросы о будущем дипломатических отношений между двумя странами.

Помимо этого, Азербайджан объявил о начале локальных антитеррористических операций в Нагорном Карабахе с целью разоружения и вывода армянских вооруженных сил с определенных территорий. В связи с этим, Азербайджан закрыл свое воздушное пространство для армянских воздушных судов, что дополнительно усугубляет сложившуюся ситуацию в регионе.





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