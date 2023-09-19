В Китае раскрыли цель визита главы МИД в Россию

Глава МИД Китая, Ван И, направляется в Россию с целью дальнейшего укрепления и расширения стратегического сотрудничества между двумя великими державами. Об этом сообщило китайское внешнеполитическое ведомство, подчеркивая важность этой поездки. Официальный представитель МИД Китая, Мао Нин, подчеркнула, что Китай и Россия продолжают активно сотрудничать в вопросах стратегической безопасности, которые остаются приоритетными для обеих стран.

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Мао Нин также отметила, что визит Ван И является запланированным событием, в рамках механизма консультаций по вопросам стратегической безопасности между двумя странами. Этот шаг направлен на углубление двусторонних отношений и расширение обмена мнениями, что является важным в текущей мировой обстановке.

Ранее стало известно, что глава МИД Китая провел переговоры с помощником президента США по национальной безопасности, Джейком Салливаном, в Мальте 16-17 сентября. Однако содержание этих переговоров пока остается загадкой. Это событие вызвало интерес и дополнительные вопросы на международной арене.