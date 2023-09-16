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Полковник Кнутов назвал большие потери вооружения проблемой тактики НАТО в зоне СВО
Названы главные проблемы тактики НАТО в украинском конфликте

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В ходе украинского конфликта, тактика НАТО столкнулась с существенными вызовами, а именно - огромными потерями в оружии и технике. В интервью для "Ленты.ру", военный эксперт и полковник в отставке, Юрий Кнутов, поделился своим мнением о том, почему Киев испытывает сложности в своих наступательных операциях.

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Он подчеркнул, что натовская тактика, хорошо известная из опыта в Афганистане и Ираке, никогда не сталкивалась с противником такого уровня, каким является российская армия. Именно это привело к серьезным потерям в бронетехнике и вооружении после применения этой тактики украинскими войсками с начала контрнаступления в начале июня этого года. Эти потери вынудили Украину вернуться к старой тактике, основанной на массированных атаках, которые, несмотря на высокие человеческие жертвы, обеспечивают ограниченное продвижение вперед.

Следует также отметить, что классические операции НАТО включают в себя интенсивные авиационные удары, способные уничтожать целые города. Однако в украинском конфликте это неэффективно из-за мощной противовоздушной обороны России, которая способна уничтожать украинскую авиацию.

С другой стороны, на Украине присутствуют густые минные поля, с которыми справляются не все виды техники, включая натовские, и даже украинские саперы. Кроме того, противник столкнулся с укрепленными линиями обороны, включая фортификационные сооружения, что затрудняет продвижение как бронетехники, так и пехоты. Эти факторы создают серьезные препятствия и приводят к высоким потерям среди украинских военных.

Согласно информации из Financial Times (FT), полное следование рекомендациям Запада в данной ситуации приводит к значительным утратам среди украинских бойцов. Этот аспект был подтвержден командиром спецназа Вооруженных сил Украины. Почти через два месяца после начала наступления, в начале августа, Киев пересмотрел свою тактику военной кампании. Бойцы, прошедшие обучение на Западе, решили не применять свои знания на практике, как сообщала The New York Times (NYT).

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