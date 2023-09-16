В Бельгии допустили введение санкций на алмазы из России осенью

Страны Европейского союза (ЕС) готовятся ввести санкции в отношении российских алмазов, и согласно сообщению РИА Новости, это произойдет либо в октябре, либо в ноябре 2023 года. По информации издания Soir, источник в бельгийском правительстве утверждает, что ограничительные меры могут быть введены ещё раньше. Важно подчеркнуть, что новые правила предусматривают, что в пределах ЕС будут разрешены только алмазы с маркировкой, не связанной с Россией.

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Прогнозируется, что запрет начнет действовать с 1 января, касаясь необработанных алмазов. Отмечено также, что постепенно будут введены ограничения и на обработанные бриллианты. Ранее стало известно, что государства "Группы семи" (G7) планируют объявить о косвенных ограничениях на поставки российских алмазов в ближайшие две-три недели.