В России создали беспилотник «Воробей» для поражения бронетехники

Российское инженерное бюро "Спектр" представило FPV-беспилотный аппарат под наименованием "Воробей" с целью эффективной атаки на бронированные технические средства. Эту информацию раскрыл Андрей Братеньков, руководитель бюро, в заявлении для ТАСС.

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Братеньков подчеркнул, что вес дрона составляет 1,3 килограмма, и его комплектация включает в себя 0,5-килограммовый кумулятивный боеприпас. Дрон успешно прошел испытания в контексте специализированных военных операций и способен преодолевать броню, имеющую толщину до 200 миллиметров, при этом обладая дальностью полета в пределах пяти километров.

Из числа ключевых достоинств "Воробья" следует отметить его доступную цену, которая составляет около 150 тысяч рублей, согласно заявлению главы инженерного бюро. Братеньков также отметил, что данный беспилотник можно рассматривать как уменьшенную версию "Ланцета". Он характеризуется компактными размерами – длина аппарата составляет примерно 9 дюймов. В отличие от "Ланцета", который требует перевозки на передовую, "Воробьи" можно переносить даже в количестве до десяти штук без излишних усилий, получая при этом их высокую эффективность, подчеркнул специалист.

В августе первый заместитель главы госкорпорации "Ростех", Владимир Артяков, озвучил планы по масштабному расширению производства беспилотных аппаратов-камикадзе "Ланцет".