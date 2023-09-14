Международный уголовный суд открыл офис в Киеве

В столице Украины, Киеве, начал свою деятельность полевой офис Международного уголовного суда (МУС), что стало историческим моментом, сделав его самым масштабным представительством судебных органов за пределами Гааги. Эта важная новость была распространена агентством РИА Новости.

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Согласно заявлению генерального прокурора Украины, Андрея Костина, открытие данного офиса должно способствовать более активному сотрудничеству между Украиной и МУС, повышая оперативность и эффективность реагирования на преступления.

Международный уголовный суд был учрежден на основе Римского статута, принятого в 1998 году, и в настоящее время включает в себя 123 государства-участника. Основное местоположение суда находится в Гааге, Нидерланды, однако МУС также имеет отделения и представительства в странах, где проводятся расследования.

Интересно отметить, что 17 марта Международный уголовный суд вынес постановление об аресте главы России Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой, которая является уполномоченной при президенте Российской Федерации по правам ребенка, в связи с предполагаемым "незаконным вывозом детей" из Украины. Российское Министерство иностранных дел прокомментировало эти обвинения, считая их необоснованными и ложными.