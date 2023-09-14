Эрдоган заявил об отказе от сна ради Турции

Президент Турции, Реджеп Тайип Эрдоган, подчеркнул, что он уделяет всего 5-6 часов сну каждую ночь, чтобы активно участвовать в укреплении отношений с турецким народом и сделать долгосрочный вклад в будущее своей страны. Эту информацию сообщает агентство РИА Новости.

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В ходе процесса назначения губернаторов, он выразил готовность отказаться от полноценного сна в пользу руководства Турцией и признался, что иногда приходится возвращаться домой даже в глубокую ночь. Он пояснил: "Иначе просто невозможно создать крепкие связи с народом и оставить значимое наследие."

В связи с этим президент ожидает от региональных лидеров аналогичного уровня преданности и энергичности, ожидая от них "работать без перерыва 365 дней в году с высочайшим уровнем мотивации".

Ранее в Швеции был случай, связанный с поджогом чучела, изображающего Эрдогана. В настоящее время Турция рассматривает заявку Швеции на членство в НАТО.