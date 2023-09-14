В ФБР пожаловались на угрозы и давление из-за дела Хантера Байдена

В процессе расследования дела Хантера Байдена, прокуроры и сотрудники Федерального Бюро Расследований США (ФБР) оказались под давлением и столкнулись с преследованиями со стороны американской общественности. Это связано с мнением некоторых членов общества о том, что они не подходят достаточно строго к расследованию, касающемуся сына президента Джо Байдена. Заявления об огромном количестве угроз вызвали беспокойство в юридическом комитете Палаты представителей.

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Следует подчеркнуть, что данная ситуация считается беспрецедентной. Дженнифер Мур, бывший исполнительный помощник директора по кадрам ФБР, отметила, что уровень угроз превысил все предыдущие показатели, что привело к созданию специального подразделения внутри ФБР, задачей которого является борьба с такими угрозами.

Помимо этого, ФБР также сообщило о давлении со стороны Республиканской партии США и бывшего президента Дональда Трампа. Республиканская партия обвиняет ФБР и Министерство юстиции США в участии в заговоре с целью подорвать правосудие, особенно на фоне обвинений, предъявленных Дональду Трампу.

Дженнифер Мур также отметила, что уровень угроз, направленных в сторону сотрудников ФБР, вырос более чем вдвое за последние шесть месяцев. Этот рост угроз произошел после того, как расследование ФБР в отношении Дональда Трампа привлекло внимание общественности.

Напоминаем, что в июне Хантер Байден признал свою вину в неуплате налогов и согласился сотрудничать со следствием по вопросам незаконного хранения оружия, хотя впоследствии передумал подписывать соглашение с судом. Расследование по другим возможным правонарушениям Хантера Байдена все еще продолжается.

Также известно, что Хантер Байден играл основную роль в планировании и осуществлении усилий, направленных на закрытие дела против украинской газодобывающей компании Burisma в 2014 и 2015 годах и вовлек отца в этот процесс.