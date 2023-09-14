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Дипломаты РФ направят ноту МИД Австрии из-за угроз представителя делегации США
Российские дипломаты направят ноту к МИД Австрии из-за угроз

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Дипломатические представители России в данный момент готовятся направить ноту в МИД Австрии в свете инцидента, произошедшего на Форуме ОБСЕ по безопасности в Вене 13 сентября. Важно отметить, что озвучил эту информацию глава делегации России по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, Константин Гаврилов.

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В ходе заседания Даниэль Вартко, представитель США, нарушил установленные правила и обвинил российских дипломатов в даче ложных показаний. В своем выступлении он также произнес угрожающие слова, которые были адресованы как Российской Федерации в целом, так и лично руководителю делегации. Гаврилов выразил недоумение относительно этих угроз и подчеркнул, что российская делегация планирует обратиться с нотой, в которой будет содержаться просьба о пояснениях со стороны американского делегата.

Глава российской делегации также подчеркнул, что подобное поведение со стороны американского представителя невиданое прежде и свидетельствует о неспособности соблюдать дипломатический этикет. Он подчеркнул, что Россия намерена настаивать на ясности и справедливости в данной ситуации и не позволит этому инциденту остаться неразрешенным.

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#россия #новости
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