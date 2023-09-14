Власти Италии высказали желаемые сроки окончания конфликта на Украине

Рим высказал надежду на то, что украинский конфликт придет к завершению в течение восьми месяцев, как подчеркнул глава Министерства обороны Италии, Гуидо Крозетто. Это стало известно в рамках информационного сообщения от агентства РИА Новости. Министр обороны выразил уверенность в возможности нахождения дипломатического решения в течение следующих семи или восьми месяцев.

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Он также подчеркнул, что контрнаступление Вооруженных сил Украины оказалось более сложным, чем ожидалось. Власти Италии также полагают, что переговоры могут начаться после прекращения боевых действий.

Предварительно в Государственной Думе России было предложено Соединенным Штатам оказать давление на Украину с целью стимулировать переговорный процесс с Россией. Глава комитета Государственной Думы по международным делам, Леонид Слуцкий, отметил, что решение Украины отказаться от переговоров с Россией и стамбульского соглашения было влиянием Вашингтона.