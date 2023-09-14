В США предрекли завершение контрнаступления ВСУ в октябре

По мнению бывшего агента Центральной разведки США, Ларри Джонсона, ожидается, что украинское контрнаступление завершится к октябрю в связи с нарастающими трудностями в поддержании боеспособности вооруженных сил. Джонсон предполагает, что Вооруженные силы Украины смогут удерживаться на передовой лишь в течение трех-четырех недель. Согласно его анализу, это также связано с предстоящими изменениями в погодных условиях, которые снизят мобильность войск.

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Бывший спецагент также отмечает, что несмотря на эти ограничения, Россия продолжит проводить атаки по украинским военным базам, укреплениям и инфраструктуре с использованием ракет и бомб, доставляемых воздушными силами. Это поможет России иметь значительное воздействие на конфликт.

По последним данным Джонсона, с начала июня украинская сторона уже потеряла порядка 77 тысяч солдат, что дополнительно ухудшает их позицию. Даже президент Украины, Владимир Зеленский, выразил признание провала контрнаступления, предупреждая об отсутствии "счастливого конца" из-за серьезных убытков.