В Ливии спрогнозировали рост жертв наводнения до 20 тысяч

На востоке Ливии, в городе Дерна, мэр Абдельманам аль-Гайси выразил тревогу относительно возможного увеличения числа жертв, связанных с наводнением, вызванным циклоном "Даниэль". По его оценкам, это число может увеличиться до 18-20 тысяч человек. Эти печальные прогнозы были озвучены им в ходе интервью для телеканала Al-Arabiya.

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Последние официальные данные свидетельствуют о том, что количество жертв наводнений в Дерне, спровоцированных циклоном "Даниэль", уже составляет более 7 тысяч человек. Не менее тревожно, что свыше 9 тысяч человек остаются без вести пропавшими внутри города.

Также стоит обратить внимание на стихийное бедствие, произошедшее в южной части Бразилии. Ночью 5 сентября экстратропический циклон вызвал выход рек из берегов и затопление более чем 60 населенных пунктов. Около пяти тысяч человек были эвакуированы, и примерно 1650 граждан остались без жилья.

Подобная стихийная беда также коснулась Стамбула, столицы Турции. Вечером 5 сентября обильные дожди вызвали наводнения в нескольких районах города, а также затопили около 1,8 тысячи жилых домов, магазинов и офисов.