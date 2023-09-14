МИД указал на замалчивание МАГАТЭ проблемы с обедненным ураном

Генеральный директор МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, столкнулся с критикой со стороны официальной представительницы МИД России, Марии Захаровой, по поводу его заявлений о применении боеприпасов с обедненным ураном. По словам Захаровой, Гросси умалчивает о реальных радиологических последствиях такого применения и предоставляет неполные данные. Захарова утверждает, что обедненный уран, как тяжелый металл, представляет чрезвычайно серьезную опасность для человека и окружающей среды.

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Ранее Мария Захарова уже высказывала свое мнение из-за заявлений Гросси относительно применения боеприпасов с обедненным ураном и считает, что такие выводы не входят в сферу его компетенции как главы МАГАТЭ.

Важно отметить, что 11 сентября Гросси подчеркнул, что использование боеприпасов с обедненным ураном, которые США намерены передать Украине, не несет значительных радиологических рисков.