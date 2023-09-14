В США вдвое вырос показатель детской бедности

По информации Бюро переписи населения (Census), в Соединенных Штатах Америки наблюдается двукратный рост показателя уровня детской бедности. В 2022 году официальный уровень бедности оставался на стабильном уровне в 11,5 процента, охватывая 37,9 миллиона человек.

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Однако стоит обратить внимание на дополнительный показатель бедности, который учитывает влияние государственных программ и налоговых льгот для семей с низкими доходами. В последнем отчете за 2022 год этот показатель возрос на 4,6 процента и составил 12,4 процента. Особенно тревожным является рост уровня детской бедности на 5,2 процента по сравнению с предыдущим годом. Этот негативный тренд можно объяснить прекращением выплат детских пособий, которые были введены во время пандемии коронавируса.

Также стоит отметить, что Азиатский банк развития (ADB) ранее сообщил о том, что в развивающихся странах Азии в 2022 году число бедных людей увеличилось примерно на 70 миллионов из-за воздействия пандемии COVID-19 и роста стоимости жизни.