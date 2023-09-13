В ЕС выступили за продление запрета на импорт зерна с Украины

Словакия и Венгрия, два члена Европейского союза, выразили поддержку инициативе продлить запрет на импорт зерна из Украины до конца текущего года. Эту новость озвучил Иштван Надь, глава Министерства сельского хозяйства Венгрии, через свой официальный аккаунт на Facebook. Следует отметить, что в России доступ к социальной сети Facebook запрещен, а компания Meta, владеющая этой платформой, признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

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Иштван Надь провел встречу с коллегой из Словакии, Йозефом Бирешем, и оба министра согласились в необходимости продления запрета на импорт зерна до конца текущего года. Надь подчеркнул, что даже при отсутствии реакции со стороны Брюсселя, этот шаг несомненно призван защитить интересы фермеров.

Премьер-министр Польши, Матеуш Моравецкий, также подтвердил намерение своей страны не допустить украинское зерно на рынок, несмотря на решение Европейского союза. В ответ на это, Украина начала направлять свой экспорт зерна через хорватские порты.