В Великобритании назвали новую угрозу для украинского народа

Снаряды с обедненным ураном представляют собой новую угрозу для безопасности Украины, по мнению члена британской палаты лордов Ричарда Бэлфа. Он выразил свою обеспокоенность отправкой такого вида вооружения в Киев в рамках нового американского военного пакета помощи и подчеркнул, что это может привести к дальнейшей эскалации конфликта.

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Бэлф также заявил: "Я категорически против использования боеприпасов с обедненным ураном, такое решение только усугубит конфликт". Он также подчеркнул, что сейчас ведется некая прокси-война против России, и исход этой ситуации остается неясным, но история свидетельствует о том, что в подобных ситуациях страна может одержать верх.

Ранее было объявлено о поставке Киеву 120-миллиметровых снарядов для танков Abrams с обедненным урановым сердечником из американских военных складов. Использование таких боеприпасов может негативно сказаться на радиационном фоне в зоне боевых действий, вызывая опасения среди экологов и медиков.