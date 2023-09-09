США и Индия договорились расширить оборонное партнерство в космосе

Президент США, Джозеф Байден, и премьер-министр Индии, Нарендра Моди, достигли соглашения о дополнительном развитии партнерства в области обороны в космическом пространстве и искусственного интеллекта. Эта договоренность была официально объявлена на сайте Белого дома.

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Обе стороны подтвердили свое стремление к углублению и диверсификации ключевого оборонного сотрудничества между США и Индией. Это включает в себя расширение партнерства в области космических исследований, а также развитие искусственного интеллекта и усиление военно-промышленного сотрудничества.

Официальный документ отмечает, что Джозеф Байден выразил свою поддержку запросу Индии о приобретении 31 ударного беспилотного летательного аппарата General Atomics MQ-9B.

Ранее издание SpaceNews из США отметило, что успешное выполнение миссии Chandrayaan 3 на Луну укрепит авторитет Индии в мировых космических исследованиях и может послужить образцом для сотрудничества с другими странами Азии, Африки и Латинской Америки. Это дает Индии возможность использовать свой опыт в качестве мягкой силы, расширяя влияние как стратегического партнера в области космонавтики.