Россия начала поставку миллиона тонн зерна нуждающимся странам

Россия, начиная с 8 сентября, активно осуществляет инициативу по поставке одного миллиона тонн зерна в страны, находящиеся в тяжелой экономической ситуации. Эту информацию озвучил заместитель министра иностранных дел России, Сергей Вершинин, в интервью агентству ТАСС.

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Он подчеркнул, что данный шаг не представляет собой альтернативу уже существующим зерновым соглашениям, а, напротив, выражает решимость России помочь тем странам, которые наиболее нуждаются в поддержке. Вершинин подчеркнул, что основной целью инициативы является оказание помощи указанным странам в первую очередь.

Следует отметить, что в ближайшее время планируются встречи российских экспертов с их коллегами из Турции и Катара, которые уже выразили свое одобрение по поводу этих поставок.

Ранее, 6 сентября, Министерство иностранных дел России объявило о соглашении между РФ и Турцией о поставке одного миллиона тонн зерна. Это решение было подтверждено после переговоров между сторонами.

Также, 4 сентября, президент России, Владимир Путин, выразил готовность сотрудничать с Турцией и Катаром в поставках зерна в самые бедные страны, подчеркивая важность совместных усилий в решении глобальных гуманитарных проблем.