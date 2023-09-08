Польша расстроилась из-за темпов конфискации российских активов

Власти Польши выразили глубокое беспокойство в связи с замедленными темпами конфискации российских активов Европейским союзом (ЕС). Анджей Садось, посол Республики Польша при ЕС, высказал эту озабоченность, подчеркивая ее значимость в свете текущих событий. Эту информацию предоставило польское радио RMF FM.

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"К сожалению, можно с уверенностью утверждать, что на практике пока не достигнуто никакого значимого прогресса в этом вопросе", - отметил дипломат. Власти Варшавы оценивают российские активы, находящиеся на территории ЕС, в величине 200 миллиардов евро, преимущественно сконцентрированных в Бельгии.

В рамках инициативы Варшавы, запланировано проведение рабочей группы ЕС по российским активам 13 сентября. Возможными мерами являются удержание процентов или налогов на доходы, полученные от российских активов, с условием их сохранения в сфере ведения дела.

Европейская комиссия ранее разработала юридическую процедуру налогообложения прибыли, в соответствии с которой компании, получившие значительную прибыль от замороженных активов Центрального банка России, обязаны будут передать значительную часть этой суммы в бюджет Евросоюза. Эти переводы будут официально зарегистрированы как "внешне назначенные доходы", что подразумевает прямой вклад членов ЕС в бюджет блока для финансирования конкретных расходов.