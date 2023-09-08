В США высказались о переданном Украине оружии

Американский сенатор Джош Хоули выразил свои сомнения относительно того, как используется предоставляемое Украине оружие, считая, что США не имеют полной ясности на этот счет. Эти слова были зафиксированы Fox News и подчеркнулись Хоули как серьезная тема для разговора.

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"Давайте будем откровенными... Мы не можем утверждать, что мы полностью понимаем, как и в каких целях используется это оружие на Украине, поскольку у нас нет специалистов, контролирующих расходование средств, переданных этой стране. Нам также не известно, каким образом используются выделенные финансовые ресурсы", - заметил политик.

По мнению Хоули, администрации Белого дома следовало бы более строго контролировать помощь, направляемую Украине, и более детально анализировать ее использование. Он выразил сожаление, что, по всей видимости, такой надзор не проводится из-за нежелания разглашать истинные факты с обеих сторон.

Ранее США раскрыли подробности нового пакета помощи Украине, который включает в себя средства для радиоэлектронной борьбы и дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, как было озвучено из Пентагона.