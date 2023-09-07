В США заявили о превосходстве России в украинском конфликте

Согласно информации, представленной в американском издании 19FortyFive, экс-офицер, служивший в Вооруженных Силах Соединенных Штатов, Дэниел Дэвис, выражает убеждение в том, что Россия окажется победителем в украинском конфликте, и это обусловлено значительными преимуществами в ресурсах и демографии.

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По мнению офицера НАТО, превосходство России в украинском конфликте заключается в ее огромных ресурсах и численном факторе, и эти преимущества неоспоримы.Дэвис ссылается на результаты исследования, проведенного Военно-морской академией Naval Postgraduate School, которое включало анализ более 600 боевых столкновений по всему миру. Согласно данным исследования, победу в сражениях чаще достигала сторона, имеющая перевес в живой силе, военной технике и артиллерии.

Важно подчеркнуть, что Дэвис акцентирует внимание на том, что в данном конфликте у российской армии есть непосредственное преимущество.К тому же, отставной офицер отмечает, что объем вооружения, имеющийся в распоряжении России, превосходит запасы Киева, и это создает дополнительное стратегическое преимущество.

Наконец, Дэвис подчеркивает, что Россия также доминирует в воздушных операциях, что делает ее позицию в конфликте еще более устойчивой.

Следует отметить, что ранее президент РФ, Владимир Путин, выразил уверенность в победе России в украинском конфликте и указал на защиту российскими войсками собственных ценностей как одну из ключевых причин этой уверенности.