Стала известна дата начала судебного процесса над Трампом

В Вашингтоне было назначено судебное заседание для рассмотрения дела бывшего президента США и кандидата на этот пост, Дональда Трампа, в связи с событиями произошедшими, когда произошел захват Капитолия. Эту информацию озвучила Таня Чаткэн, судья Федерального суда столичного округа Колумбия, как сообщает ТАСС.

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Судебное разбирательство касается попытки Дональда Трампа сохранить свою власть в январе 2021 года, после поражения на выборах в 2020 году. Следует напомнить, что 6 января того года его сторонники организовали штурм Капитолия. Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

Ранее стало известно, что после официального ареста Дональда Трампа была зафиксирована рекордная сумма пожертвований, предназначенных для его предвыборной кампании. Общая сумма собранных средств составила 4,18 миллиона долларов.