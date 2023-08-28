Индийская сторона подтвердила участие Лаврова в саммите G20

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации, Сергей Лавров, заменит Президента Владимира Путина на саммите G20, который состоится в Индии. Эту информацию озвучили представители канцелярии премьер-министра Индии, Нарендры Моди, после телефонного разговора с Президентом России.

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В соответствии с предоставленной информацией, Президент Путин известил о своей невозможности принять участие в сентябрьском саммите G20 в Нью-Дели. В связи с этим он утвердил, что на международной площадке Россию будет представлять глава МИД РФ, Сергей Лавров.

Премьер-министр Индии выразил свою признательность Президенту Путину за поддержку инициатив в рамках G20 и проявил понимание по поводу принятого решения. Предварительно состоявшийся телефонный разговор между главами государств также включал обсуждение перспектив развития двусторонних отношений, включая проекты в области энергетики и сотрудничество в расширении международной транспортной и логистической инфраструктуры. Помимо этого, Президент Путин и Премьер-министр Моди подчеркнули готовность к будущему сотрудничеству в космической сфере.

Это важное событие подчеркивает глубокие связи между Россией и Индией, а также демонстрирует их совместное стремление к развитию партнерства в различных сферах.