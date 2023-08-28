Макрон назвал условие достижения устойчивого мира на Украине

Президент Франции, Эммануэль Макрон, подчеркнул, что прекращение конфликта на Украине требует гораздо более глубоких мер, чем простое прекращение огня. В своем заявлении, переданном агентством ТАСС, он подчеркнул, что ограничение только огнем не приведет к решению проблемы, так как это просто закрепит текущее положение дел.

реклама

Макрон выразил убеждение, что ключевым условием достижения стабильности на Украине является соблюдение суверенитета этой страны и уважение к международному праву. Он подчеркнул важность того, чтобы все стороны учли права и интересы друг друга в ходе разрешения конфликта.

В рамках своих заявлений, Макрон также подчеркнул необходимость заключения новых договоров в сфере вооружений после завершения конфликта на Украине. Эти договоры, по его словам, должны обеспечивать безопасность всех стран Европы. Президент Франции подчеркнул важность того, чтобы Европа взяла на себя инициативу в разработке и подписании этих будущих соглашений.

Макрон выразил уверенность в том, что для достижения устойчивого мира на Украине требуется комплексный и долгосрочный подход, основанный на уважении прав и интересов всех сторон и соблюдении международного права.