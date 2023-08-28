В Кремле прокомментировали договоренности по зерновой сделке с Турцией и Катаром

Отсутствие соглашений по зерновой сделке, в которой участвуют Россия, Турция и Катар, подтверждено пресс-секретарем президента России, Дмитрием Песковым. Как сообщает ТАСС, на данный момент нет официальных договоренностей между сторонами.

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Песков отметил, что различные варианты сотрудничества с Катаром все еще находятся в стадии обсуждения, и ни одно из них не получило окончательного согласования.

Информация из газеты Bild о возможном новом соглашении между Россией, Турцией и Катаром, которое могло бы заменить зерновую сделку, вызвала широкий интерес. Согласно этой информации, планируется поставлять российское зерно в страны с низким уровнем доходов, в основном, в регионе Африки. При этом Турция предполагается организатором поставок, а Катар – спонсором данной инициативы.