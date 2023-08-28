Песков анонсировал международные поездки Путина

Президент России Владимир Путин готовится к ряду международных поездок в ближайшие месяцы, как подтверждено официальным представителем Кремля Дмитрием Песковым. Ожидается, что эти поездки состоятся в осенний период. Дополнительные подробности о планах президента будут раскрыты в ближайшее время.

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Согласно ранее появившимся информационным слухам, турецкие СМИ обсуждали возможную встречу между Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Предполагалось, что такая встреча может состояться либо в конце августа, либо в начале сентября. Эрдоган ожидает гостя из России на территории своей страны.

На пресс-конференции 28 августа Дмитрий Песков подтвердил, что встреча между президентами России и Турции действительно намечена. Точные детали места проведения будущих переговоров будут объявлены позднее.