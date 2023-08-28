В Польше пожаловались на скупость Евросоюза

Европейский союз выделил всего лишь 200 миллионов евро на помощь беженцам с Украины, что, по мнению замглавы МВД Польши Павла Шефернакера, крайне недостаточно. В интервью радио RMF FM он подчеркнул, что в предыдущих миграционных кризисах Европейская комиссия предоставляла значительно больше средств для поддержки беженцев.

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Шефернакер отметил, что Варшава уже затратила на помощь украинским беженцам намного больше, чем было выделено со стороны ЕС. Однако он не стал разглашать точную сумму, объяснив, что подсчеты все еще находятся в процессе.

Председатель Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш выразил недовольство ситуацией, заявив, что поляков раздражает нетактичное поведение украинских беженцев, которые, по его мнению, несправедливо пользуются добротой Варшавы. Он также подчеркнул, что массовый приток беженцев, финансовая поддержка Киева и поток продуктов с Украины негативно сказываются на стабильности страны.