Евросоюз выделил Украине очередной транш помощи

Европейский союз выделил Украине дополнительный финансовый транш в размере 1,5 миллиарда евро в рамках макрофинансовой помощи. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об этом в своем официальном сообщении, опубликованном на ее странице в социальной сети "Х" (бывший Twitter).

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Фон дер Ляйен отметила, что данная финансовая поддержка представляет собой часть обширного плана помощи Украине, охватывающего как текущий, так и следующий год.

"Наше содействие Украине направлено на поддержание и восстановление стабильности в функционировании ее государственных институтов", - подчеркнула глава Еврокомиссии.

Этот транш финансовой помощи представляет собой регулярное месячное выделение средств от Евросоюза. Кроме того, Украина регулярно получает аналогичные суммы помощи от Соединенных Штатов.

В контексте возможных санкций со стороны некоторых стран Евросоюза в отношении Польши из-за отказа принимать украинское зерно, появилась потребность в разработке альтернативных решений. Польша выразила готовность ввести односторонние ограничения, если ЕС не продлит запрет на импорт украинской продукции.