RMF: ЕС введет санкции против Польши за отказ от ввоза украинского зерна

Несколько стран Европейского союза готовы ввести санкции в отношении Польши, если та не согласится на импорт украинских зерновых культур. Информация предоставлена изданием RMF.

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Согласно сообщению, возникают опасения о возможных противомер в сфере торговли, которые могут быть введены рядом стран ЕС. Официальные лица Польши заявили, что в случае невозможности продления запрета на импорт украинских зерен со стороны Европейского союза, Польша вынуждена будет установить односторонние ограничения. Это действие, в свою очередь, нарушает законодательство Евросоюза и может вызвать наложение штрафных санкций на Польшу.

Автор статьи подчеркивает, что поддерживают продление запрета на ввоз украинских зерен до 20 стран.

Польская публицистика ранее подняла вопрос о национальной безопасности в свете ухудшения отношений между Варшавой и Киевом. Представители польского правительства оценивают, что отношения с украинской столицей охладели из-за заявлений политиков Украины.