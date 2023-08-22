Вучич прокомментировал разговор с Зеленским

Президент Сербии, Александр Вучич, охарактеризовал свою встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским как продуктивную и открытую. В своем сообщении в социальных сетях, опубликованном агентством РИА Новости, он подчеркнул: "Наши обсуждения охватили широкий спектр важных вопросов, которые имеют одинаковое значение и для Сербии, и для Украины, а также для всего региона и мировой обстановки. Мы также коснулись актуальных событий в Косово и Метохии."

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Эти заявления Вучича были сделаны в контексте переговоров, которые состоялись на полях международного форума в Греции. Президент Сербии подчеркнул свою поддержку территориальной целостности Украины и заявил, что его страна с самого начала конфликта настаивает на соблюдении этого принципа.

Кроме того, Александр Вучич опубликовал фотографию, на которой запечатлен момент рукопожатия между двумя главами государств.

Ранее было объявлено, что Вучич и Зеленский проведут переговоры в Афинах по просьбе украинской стороны.