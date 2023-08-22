Трамп пошутил по поводу возможного побега в Россию

Бывший президент США, Дональд Трамп, выразил свою точку зрения относительно действий прокурора округа Фултон в Атланте, Фэни Уиллис. Она установила для Трампа залог в размере 200 тысяч долларов в рамках дела о предполагаемом вмешательстве в выборы. Трамп поделился своим мнением на платформе Truth Social.

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Он подшутил: "По-видимому, она считает, что существует риск моего возможного бегства в Россию, где я буду наслаждаться золотым куполом вместе с Владимиром, и меня больше никто не увидит и не услышит". Подробности о том, на какого Владимира он ссылается, не были уточнены.

Ранее было объявлено, что Трамп планирует явиться в тюрьму в Джорджии 24 августа в связи с обвинениями в вмешательстве в выборы.

Следует отметить, что бывший президент обвиняет нынешнее руководство страны в попытке отправить его в тюрьму по сфабрикованным обвинениям на долгий срок. В его интерпретации, действия текущих властей приуменьшают страну к уровню страны третьего мира.