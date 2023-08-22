Сядут ли когда-нибудь нибудь лётчики ВСУ за штурвал F-16 непонятно

Истребители F-16 смогут активно участвовать в событиях на Украине лишь в 2027 году, так как до этого момента у Вооруженных сил Украины (ВСУ) отсутствуют квалифицированные пилоты, способные управлять этими самолетами в боевых условиях. Этот факт был подтвержден генералом ВВС США Джеймсом Хекером, занимающим пост главы ВВС США в Европе, командованием ВВС НАТО и ВВС США в Африке. Он выразил эту позицию в интервью журналу Military Watch Magazine (MWM).

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Хекер заявил: "Освоение некоторых аспектов вооружения может произойти достаточно оперативно. Однако потребуется время для комплектования двух эскадрилий F-16 и достижения высокой степени их боеготовности. Пилоты также должны обладать высокой квалификацией. Этот процесс может занять около четырех или пяти лет".

Согласно решению НАТО, Украина обязана соблюдать определенные условия при использовании истребителей F-16. Якоб Эллеманн-Йенсен, глава Министерства обороны Дании, подчеркнул, что альянс предоставит военное оборудование лишь для оттеснения российской армии с территории Украины.

20 августа текущего года президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Нидерланды намерены предоставить Украине 42 истребителя F-16. Это лишь первый этап данного сотрудничества.