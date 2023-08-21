В НАТО заявили, что Украина сможет использовать F-16 только на своей территории

Украина имеет возможность использовать истребители F-16 американского производства исключительно на своей территории. Об этом заявил глава Министерства обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен, цитируемый агентством Reuters.

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Даний Эллеманн-Йенсен отметил, что они готовы отказаться от предоставления оружия только при условии, что оно не будет использовано для того, чтобы вытеснить противника с территории Украины. Это правило распространяется на все категории вооружений, предоставляемых странами НАТО.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский объявил о намерении Нидерландов поставить Украине 42 истребителя F-16. Это считается началом сотрудничества в данной сфере.