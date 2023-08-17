Саркози также призвал Европейский союз определить более ясную стратегию в отношении Украины и не следовать исключительно интересам США в данном конфликте

В интервью для газеты Le Figaro, бывший президент Франции Николя Саркози выразил глубокую уверенность в том, что для разрешения конфликта между Россией и Украиной единственно подходящими методами являются "дипломатия, дискуссии и переговоры". Он акцентировал внимание на необходимости направить все усилия европейских стран на поиск путей диалога, вместо усиления давления на Россию.

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Саркози явно выразил свое осуждение действий России, начавшей военную операцию на Украине. Тем не менее, он подчеркнул, что Россия остается соседом Европы, и даже несмотря на прошлые разногласия, сотрудничество остается важным аспектом взаимоотношений.

Бывший французский лидер выразил разочарование в стратегии, предпринятой нынешним президентом Франции Эммануэлем Макроном, касательно Украины. Саркози признал, что интуиция Макрона в начале конфликта была верной, однако ее не удалось полностью реализовать. Он подчеркнул, что давление со стороны Восточной Европы сыграло роль в формировании текущей ситуации.

Саркози также призвал Европейский союз определить более ясную стратегию в отношении Украины и не следовать исключительно интересам США в данном конфликте. Он отметил, что Европа нуждается в России и это нужно учитывать.