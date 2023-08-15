Американский политик назвал цель биолабораторий США на Украине

Американские исследовательские лаборатории, действующие на территории Украины, признаны центрами, предназначенными для изучения и разработки новых видов биологического оружия. Эта информация была представлена Робертом Кеннеди-младшим, членом Демократической партии США и одним из кандидатов на пост президента Соединенных Штатов в выборах 2024 года, во время интервью с Джорданом Питерсоном, видеозапись которого опубликована на платформе YouTube.

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Кеннеди уточнил, что американские исследовательские центры в Украине занимаются исследованиями в области биологии и разработки новых видов биооружия. Для этих целей используются передовые методы синтетической биологии, включая технологию CRISPR, а также методы генной инженерии. Эти технологии стали доступны благодаря научным достижениям, недоступным предыдущим поколениям ученых и исследователей.

Стратегия по увеличению финансирования исследований в области биологического оружия была запущена правительством США в 2001 году.

Следует отметить, что существуют разногласия между сторонами относительно характера и целей исследований. По заявлениям российских властей, лаборатории в Украине, совместно с американскими исследователями, могли быть задействованы в разработке "этнически ориентированного" биологического оружия. Виктория Нуланд, заместитель госсекретаря США, подтвердила наличие биологических исследовательских объектов в Украине, но более подробную информацию она не раскрывала.