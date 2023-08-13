Ранее главы ЭКОВАС в ходе саммита объединения договорились начать военную операцию в Нигере «как можно скорее»

Заседание руководителей Генеральных штабов стран-членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), предназначенное для обсуждения ситуации в Нигере, было перенесено из-за неготовности вооруженных сил. Сообщается, что данную информацию распространило агентство РИА Новости, ссылаясь на информацию телеканала Al-Arabiya.

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Источник Al-Arabiya приводит следующее заявление: «Заседание командующих армиями ЭКОВАС по ситуации в Нигере перенесено из-за неготовности войск».

На саммите руководители стран ЭКОВАС договорились о начале военной операции в Нигере «как можно скорее». Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара отметил, что главы штабов планируют провести несколько дополнительных встреч для уточнения деталей операции. В то же время лидеры стран-членов сообщества уже выразили согласие на начало операции.

Ситуация в Нигере обострилась 10 августа, когда мятежники объявили о намерении ликвидировать задержанного президента Мохамеда Базума в случае вмешательства в дела государства.