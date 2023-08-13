Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
NataVd За пост начислено вознаграждение
ЭКОВАС перенес встречу по ситуации в Нигере из-за неготовности войск
Ранее главы ЭКОВАС в ходе саммита объединения договорились начать военную операцию в Нигере «как можно скорее»

реклама

Заседание руководителей Генеральных штабов стран-членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), предназначенное для обсуждения ситуации в Нигере, было перенесено из-за неготовности вооруженных сил. Сообщается, что данную информацию распространило агентство РИА Новости, ссылаясь на информацию телеканала Al-Arabiya.

реклама

Источник Al-Arabiya приводит следующее заявление: «Заседание командующих армиями ЭКОВАС по ситуации в Нигере перенесено из-за неготовности войск».

На саммите руководители стран ЭКОВАС договорились о начале военной операции в Нигере «как можно скорее». Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара отметил, что главы штабов планируют провести несколько дополнительных встреч для уточнения деталей операции. В то же время лидеры стран-членов сообщества уже выразили согласие на начало операции.

Ситуация в Нигере обострилась 10 августа, когда мятежники объявили о намерении ликвидировать задержанного президента Мохамеда Базума в случае вмешательства в дела государства.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#новости
рекомендации
4080 Gigabyte Aorus за копейки - смотри цену
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 Ti Gigabyte дешевле 100 тр - надо брать
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Отобранные с большим трудом для учебы на F-16 пилоты ВСУ оказались атакованы "Кинжалом"
38
На китайской таможне задержан мужчина, обвязавший вокруг ног 420 модулей памяти
1
Этим утром ВСУ предприняли попытку танкового прорыва в районе Работино
3
Российские бойцы затрофеили «неуязвимый» БМП «Mastiff» – машина ВСУ подорвалась на обычной мине
3
В Британии подготовили еще тысячу бойцов ВСУ
+
Британские аналитики: Герань 2 теперь производится в России, а сами дроны стали более технологичными
10
Удачное попадание Ланцета в борт башни Абрамса может вызвать взрыв боеукладки
10
БМП Bradley получила "титул" самой уничтожаемой западной техники в зоне проведения российской СВО
5
Процессоры Intel потеряли до 39% скорости после выхода заплатки для критической уязвимости Downfall
7
Украина открыла морские порты для торговых судов, но не гарантирует их безопасность
1
ВКС РФ выложили в сеть ювелирное попадание планирующей бомбы в штаб 14-й ОМБр ВСУ в Купянске
3
Forbes: Танки "Леопард", переданные Украине от Бельгии, поломанные и требуют дорогого ремонта
1
Гражданина Китая обвинили в шпионаже в пользу ЦРУ
+
Бронеавтомобиль Cougar с высоким уровнем защиты от взрывных устройств подорвался на российской мине
+
Российские «Аллигаторы» Ка-52 поделятся уникальной ракетой «Вихрь» с ударными беспилотниками
+
Киев эвакуируют жителей Харьковской области на фоне наступления России на Купянском направлении
1
Colorfire выпускает материнскую плату Intel B760 в серии с котиками MEOW
+
Кадыров: В переговорах нет никакого смысла, мы выигрываем по всем фронтам
11
Боррель потребовал немедленно освободить президента Нигера
3
В Турции захотели вернуться к зерновой сделке после встречи Путина и Эрдогана
+

Популярные статьи

ВС РФ принимают на вооружение МиГ-41 - новейший сверхзвуковой перехватчик 6-го поколения
74
Крылатая "невидимка" X-50: ВКС России приготовили новый сюрприз для киевского режима
16
7 видеокарт NVIDIA и AMD, вызывающих разочарование и не рекомендующихся к покупке летом 2023 года
14
Можно ли собрать игровой компьютер в августе 2023 года, если в кармане есть только 65000 рублей
40
Прошиваю горячую GeForce GTX 960 в холодную GeForce GTX 1050ti
15
Тестирую старушку GeForce GTX 960 в Baldur’s Gate 3
18
Обстановка на Купянском направлении — разбор последних новостей
1
США намерены принять участие в вооруженном вторжении в Нигер
4
Значение и смысл компьютерных игр в жизни современного человека
33
Топ-5 игр, в которые можно поиграть с друзьями
2

Сейчас обсуждают

Alex-IT
00:14
Интересный случай, спасибо за рассказ.
В России около 7 миллионов серых SIM-карт, часть из них Роскомнадзор скоро заблокирует
REY_B_
00:12
Миллиард? Это мелочи!
Между демократами и республиканцами в США начнутся "разборки" из-за военной помощи Украине
Honkai star reil
00:11
Парни у меня сегодня день рождения, так как сейчас время 00:10 , я поздравляю сам себя с днём рождения, желаю себе здоровья, чтобы девчонки были красивые постоянно, И самое главное чтобы хер стоял и ...
3 горячие игровые связки CPU + GPU + MB – когда скорость важнее денег, а экономия неуместна
Артур Артур
00:03
Я вообще никогда не парился как говорить, на или в, мне 41 наполовину хохол и похрену что вы там несёте - этот тренд появился сравнительно недавно, и да похер Беларусь или Белоруссия ( корень то один...
Британские аналитики: Герань 2 теперь производится в России, а сами дроны стали более технологичными
Vitalij Urmanov
23:57
Иди полижи американский зад бандерлог дырявый
Отобранные с большим трудом для учебы на F-16 пилоты ВСУ оказались атакованы "Кинжалом"
Vitalij Urmanov
23:55
Это тебе барану кастрюлеголовому в уши какают, а ты радостно ещё по рылу размахзываешь
Отобранные с большим трудом для учебы на F-16 пилоты ВСУ оказались атакованы "Кинжалом"
N1ghtwish
23:53
Как же теперь промики в сбермегамаркете абузить? "Поэтому для борьбы с серыми сим-картами было бы логично ужесточить законы о спаме и навязчивой рекламе. " Для этого есть виртуальные номера, жаль, что...
В России около 7 миллионов серых SIM-карт, часть из них Роскомнадзор скоро заблокирует
N1ghtwish
23:50
Наоборот, to the moon.
Курс доллара в ряде банков достиг знаковой отметки в 100 рублей
Дима Маликов
23:32
Честно—они уже очень устали. Если не принципиален цвет, то зацени rx 6600xt, по мощи вродь посильней не на много, но они майнили не долго а ценник почти такой же
ТОП-15 игровых видеокарт NVIDIA и AMD – рейтинг 2023 года
salixa66
23:31
Ахах летающие свиньи
The Washington Post: США не хотят отправлять F-16 в один конец и затягивает с обучением пилотов ВСУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем