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В Польше высмеяли отношение президента Дуды к Зеленскому
Польский журналист Важеха: Дуда отдал бы Зеленскому обе почки

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Польский журналист Лукаш Важеха высказал свои размышления относительно действий президента своей страны Анджея Дуды, которые, по мнению Важехи, могут показаться иррациональными в стремлении поддержать украинского коллегу Владимира Зеленского. Эти заявления были опубликованы Важехой в его аккаунте в социальной сети Twitter.

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Важеха дал свой анализ высказываний Дуды, который выразил недовольство решениями, принятыми на саммите НАТО в Вильнюсе, и касающимися Украины. В ходе своих замечаний президент страны признал, что ожидал более значимых изменений в результате этой встречи.

"Конечно же, такое поведение неудивительно. Известно всем о глубоких чувствах господина президента в отношении Украины и ее лидера. Вполне возможно, что он бы даже пошел на иррациональные поступки ради поддержки их усилий. Дуда отдал бы Зеленскому обе почки, если нужно было бы", - саркастически подчеркнул журналист.

Предварительно Дуда уже выражал свое недовольство решениями, принятыми на саммите НАТО в Вильнюсе, связанными с ситуацией в Украине. Он подчеркнул, что, хотя он сохраняет надежду на будущее вступление своей страны в альянс, на данный момент это представляется неосуществимым из-за сложившегося конфликта между Киевом и Москвой.

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