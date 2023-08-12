WP: украинцы массово омрачены из-за медленного контрнаступления ВСУ

Медленно развертывающаяся контрнаступательная операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) вызывает омраченное настроение среди населения по всей стране. Об этом пишет американская газета "The Washington Post".

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Журналисты акцентируют внимание на том, что замедленное продвижение ВСУ привело к подавленному настроению у украинцев. Правительство страны и его западные союзники полагались на успешное выполнение операции с надеждой на изменение хода конфликта с Россией.

Авторы статьи подчеркивают, что украинцы "ожидают хороших новостей, но они не наступают". Опрошенные граждане, с которыми общалась редакция "The Washington Post", выразили свое "общее разочарование". Многие из них беспокоятся за своих близких, опасаясь, что их родственников направят в зону боевых действий. Военнослужащие ВСУ также подтверждают, что испытывают давление из-за значительных потерь.

Ранее в США сообщили о значительных утратах ВСУ в ходе контрнаступательной операции. С таким заявлением выступил бывший американский разведчик Скотт Риттер.