МИД назвал выполнение требований России условием возобновления зерновой сделки

Заместитель главы МИД России Михаил Галузин выступил с конкретными условиями, необходимыми для восстановления зерновой сделки. Сообщение об этом было распространено через ТАСС.

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Галузин подчеркнул, что Москва сохраняет свою позицию неизменной. Он поднял важность решения ключевых вопросов перед возобновлением сделки: восстановление работы Россельхозбанка в международной системе SWIFT, возобновление поставок запчастей, налаживание системы логистики и страхования, а также обеспечение доступа российским компаниям к их иностранным активам. Галузин отметил: "Необходимо сначала решить организационные вопросы, чтобы обеспечить стабильность и надежность взаимодействия".

После успешной реализации вышеуказанных мер будет проведено рассмотрение вопроса о восстановлении черноморской инициативы, с акцентом на соблюдение гуманитарных целей. Галузин подчеркнул, что все действия будут предприниматься с учетом объявленных гуманитарных целей и направлены на укрепление сотрудничества и урегулирование конфликтов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил намерение добиться восстановления зерновой сделки. Согласно его словам, Турция готова взять на себя роль ключевой страны в разрешении российско-украинского конфликта, что, по его мнению, может способствовать урегулированию напряженности между двумя странами.

В июле Россия прекратила выполнение условий зерновой сделки. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что некоторые аспекты сделки, особенно те, которые касаются России, остались невыполненными.