В Британии заявили об отступлении ВСУ в Донбассе

Украинские вооруженные силы (ВСУ) предприняли смелую попытку наступления в стратегически важном районе Запорожья. Однако их наступление оказалось затрудненным из-за множества минных полей, установленных оппонентами. В настоящий момент военные уделяют основное внимание этому сектору, однако прогресс в достижении поставленных целей остается недостаточно заметным.

реклама

В эксклюзивном интервью для Sky News британский военный аналитик Шон Белл выразил свою точку зрения по текущей ситуации. Он подчеркнул, что украинские силы находятся перед сложным испытанием в районе Запорожья. Бросив все свои резервы на весы, ВСУ, к сожалению, столкнулись с непреодолимыми трудностями, включая обширные минные поля, которые значительно затрудняют их передвижение и наступление.

Эксперт также отметил, что украинские вооруженные силы потеряли контроль над несколькими стратегически важными населенными пунктами на северо-западной части Донбасса. Ситуация находится в сложной фазе, и дальнейшие действия ВСУ подвержены серьезным вызовам.

В то же время, наблюдатель Дэвид Экс выразил свою точку зрения о роли российских вооруженных сил в данной конфронтации. Он утверждает, что российские войска умело нейтрализуют действия элитного спецназа ВСУ, переброшенного в Донбасс. В результате интенсивных столкновений и натиска со стороны российских военных, украинские морские пехотинцы вынуждены были отступить, что ставит под сомнение их позиции в этом районе.



