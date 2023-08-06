Песков заявил, что РФ требует контроля над регионами, записанными в Конституции

Согласно сообщению из газеты "The New York Times", официальный представитель Кремля, Дмитрий Песков, заявил о стремлении России контролировать все регионы, которые прописаны в ее Конституции. По его словам, страна намерена осуществлять контроль над территориями, которые являются частью ее суверенитета на основании Конституции.

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Отвечая на вопрос относительно стремления России к получению большей территории Украины, пресс-секретарь президента России отметил, что целью является контроль над уже закрепленными в Конституции территориями.

Следует вспомнить, что ситуация в регионе обострилась 24 февраля 2022 года, когда Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин заявил, что такие действия были ответом на просьбы республик Донбасса о помощи.

Важно отметить, что в период с 23 по 27 сентября прошли референдумы о вхождении Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик в состав России.

После проведения референдумов, 30 сентября, в Кремле были подписаны договоры о принятии в состав России четырех новых регионов, и с 5 октября они стали неотъемлемой частью страны. Эти события стали кульминационной точкой процесса интеграции данных регионов в Российскую Федерацию.