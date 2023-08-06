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В Госдуме отреагировали на жестокое избиение участника СВО

Депутат Хинштейн призвал привлечь к ответственности избивших участника СВО
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По последним сведениям, депутат Государственной Думы Российской Федерации, Александр Хинштейн, обратился к общественности через свой Telegram-канал с призывом привлечь к ответственности нападавших, причастных к жестокому избиению участника Специальной Вооруженной Операции (СВО) в Забайкальском крае.

По информации депутата, происшествие случилось в одном из кафе, где неизвестные налетели на инвалида и его приятелей. Впоследствии, когда жертвы пытались уехать, нападавшие догнали их, а затем жестоко избили, сорвав при этом у них награды. Ключевым мотивом нападения стало недружелюбное отношение агрессоров к СВО.

Депутат также отметил, что нападавшие уже были идентифицированы, однако им удалось скрыться от правосудия. Только после вмешательства губернатора Забайкальского края, Александра Осипова, уголовное дело было возбуждено. Хинштейн заверил общественность, что отправит запросы в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет и Министерство внутренних дел с просьбой провести проверку в отношении должностных лиц, которые могли не принять своевременных мер и затягивали расследование этого тяжкого преступления.

Ситуация вызвала широкий общественный резонанс, и журналисты выражают солидарность с жертвами и требуют строго наказать виновных. Акцентируется, что подобные преступные действия недопустимы и не должны оставаться безнаказанными. 

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