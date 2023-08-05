Володин: США готовит Тайваню участь Киева, чтобы отвлечь граждан от проблем

Соединенные Штаты Америки планируют предоставить вооружение Тайваню, вызывая этим беспокойство вокруг возможных последствий и напряжения с Китаем. Спикер Госдумы России Вячеслав Володин высказал критику в отношении этого решения, указывая, что американский президент Джо Байден использует конфликт на Тайване для отвлечения внимания общественности от внутренних проблем США. Володин также подметил, что рейтинг Байдена является одним из самых низких, что может повлиять на его шансы на будущих выборах.

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По сообщению газеты Financial Times, администрация Байдена намерена запросить у Конгресса средства на приобретение вооружения для Тайваня из бюджета, предназначенного для помощи Украине. Если этот план будет утвержден, Тайвань получит вооружение из США через механизм "иностранного военного финансирования" – это станет первым случаем использования такой системы для Тайваня.

Как отмечают аналитики, подобное решение может вызвать напряжение между США и Китаем, что повлечет за собой геополитические последствия.