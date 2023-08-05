Депутат Кирьянов: счета попавших под санкции иностранцев могут быть заморожены

Правительство РФ усиливает контроль над счетами иностранных физических лиц и компаний, находящихся под российскими санкциями. Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, Артем Кирьянов, объявил о введении заморозки активов таких лиц. По словам депутата, российский закон будет действовать по принципу аналогичных мер в других странах.

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Недавно президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на усовершенствование применения специальных экономических мер в отношении иностранных граждан и компаний. Документ устанавливает правила блокировки денежных средств и имущества лиц, попавших под санкции. В связи с этим, активы как физических, так и юридических лиц, подвергшихся спецмерам, будут заморожены без возможности их дальнейшего использования.

Закон вступит в силу через 180 дней после опубликования. Это даст достаточно времени для подготовки и адаптации затронутых сторон к новым мерам контроля со стороны российского правительства.