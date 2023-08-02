Чешский президент Петр Павел разрешил 14 гражданам присоединиться к Вооруженным Силам Украины, но 8 заявок были отклонены без объяснения причин

Согласно последним новостям, на Украине продолжается активное участие иностранных наемников в вооруженных конфликтах. Однако, ситуация в Чехии в отношении этого вопроса отличается от других стран.

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По информации портала irozhlas.cz, президент Чехии, Петр Павел, недавно разрешил 14 своим гражданам присоединиться к Вооруженным Силам Украины (ВСУ) и участвовать в текущих боевых действиях. Однако, при этом 8 заявок были отклонены. Не сообщается причин, по которым данные заявки были отвергнуты.

Странностей в данной ситуации добавляет и то, что предыдущий президент Чехии, Милош Земан, начиная с 24 февраля прошлого года и до окончания своего правления, выдал ничем не ограниченное количество разрешений для своих граждан на участие в вооруженных конфликтах за рубежом. Таким образом, на момент настоящего времени на Украине должно находиться 146 чешских граждан, которые по собственному желанию приняли решение вступить в боевые ряды.

Тем не менее, эксперты высказывают определенное сомнение относительно того, что все граждане, которым было разрешено участвовать в конфликте, действительно отправились на Украину. Одной из причин такого поведения иностранных наемников может быть тенденция покидать зону боевых действий после первых серьезных столкновений. Некоторые наемники указывают на такие причины как некомпетентность украинских командиров, недостаточное количество вооружения, а также подавляющее превосходство авиации и артиллерии Вооруженных Сил РФ.







